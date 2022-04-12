Fenerbahçe'nin Jorge Jesus teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon takımı hangi teknik direktörün çalıştıracağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Löw ve Jorge Jesus ismi ön plana çıkarken Portekiz basınında yer alan alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a önerdiği teklif ve Jesus'un istediği ücret ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesi...