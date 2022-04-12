Süper Lig'de Galatasaray derbisi zaferiyle 2. sıraya yükselen Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Fenerbahçe'nin Jorge Jesus teklifi ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de gözler gelecek sezon takımı hangi teknik direktörün çalıştıracağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Löw ve Jorge Jesus ismi ön plana çıkarken Portekiz basınında yer alan alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a önerdiği teklif ve Jesus'un istediği ücret ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika gelişmesi...
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 10:19
Süper Lig'de Galatasaray derbisi zaferiyle 2. sıraya yükselen Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Sarı-lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde son 8 maçta 22 puan toplandı. Kartal'ın öğrencileri bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile gelen bu yükselişin ardından yeni sezon öncesi hangi hocayla devam edileceği merak konusu oldu.