Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki yükselişini derbi galibiyetiyle perçinledi. Ezeli rakibini Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 59'a yükselten sarı-lacivertli ekip, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a yenilmesinin ardından haftayı 2'nci sırada kapattı. Lider Trabzonspor ile aradaki farkı üç haftadır kapatmayı sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimali hala daha çok düşük olmasına rağmen daha gerçekçi hedef konumunda olan 2'nci sıra için önemli bir adım attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler kararı! Göztepe maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'ndaki dev derbide Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler 33. haftadaki Göztepe maçına çevrildi. Derbide gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci'den yararlanamayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Arda Güler ile ilgili kararını verdi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler... (FB spor haberi)
SABIRLI VE DOĞRU OYUN 3 PUANI GETİRDİ
Yükselen form grafiği ile derbiye çıkan ve üst üste aldığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında toplam 7.85 gol beklentisi üreterek 11 gol atan sarı-lacivertli ekip, ofansif anlamda son haftaların bir tık altında kalsa da sabırlı ve doğru oyunuyla hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre sarı-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında 0.84 gol beklentisinden 2 gol çıkarmayı başardı. Galatasaray maçına gelene kadar son 3 haftada 27'si isabetli olmak üzere 51 şut çeken sarı-lacivertli ekip, derbi maçta ise 3'ü isabetli 7 şutta kaldı. Galatasaray karşısında özellikle ilk golü bulduktan sonra kontrollü bir oyuna geçiş yapan Fenerbahçe, rakibine sadece 1 isabetli şut imkanı verdi.
ZAJC KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR
İsmail Kartal, teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte takımda birçok oyuncunun performansında ciddi bir yükselme sağlarken şüphesiz bu isimlerin en başında Miha Zajc geliyor. Vitor Pereira'nın ısrarla takımda kalmasını istediği ve Portekizli adamın döneminde de zaman zaman iyi performanslar gösteren Sloven oyuncu, Kartal yönetiminde ise ciddi bir çıkış sağladı. Derbi maçında kaydettiği gol ile ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Zajc, bu gollerin 5 tanesini İsmail Kartal döneminde kaydetti. Comparisonator'un verilerine göre 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin derbi maçında kazandığı 54 topun 6'sına imza attı. Bu alanda takımın en iyi isimlerinden birisi olan Zajc, girdiği 9 ofansif 1-1'in de 4 tanesini kazanma başarısı gösterdi.