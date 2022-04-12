Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maç, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından da yakından takip edildi. İki takımın yıldızları da yakın mercek altına alındı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Min-Jae Kim'e hayran kaldılar! Dev teklif yolda
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Min-Jae Kim, performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Son olarak sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı Galatasaray derbisinde göz dolduran Güney Koreli stoper, Ülker Stadı'na gelen yetkilileri kendine hayran bıraktı. İşte o takım ve yapılacak teklif... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 09:29
Sarı-Lacivertlilerden Kim, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can; Galatasaray'dan ise Marcao, Nelsson, Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu vitrine çıktı.
Fanatik'in haberine göre; derbide tam not alan isim ise Min-jae Kim oldu. Güney Koreli savunmacı için Napoli'nin gözlemcileri stattaydı.