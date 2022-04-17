TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL...

Ancak Alman basınında yer alan fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin Tolisso'ya ilgisi devam ederken, transferin önünde dev bir engel var. Buna göre yıldız futbolcunun yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını, Kanarya'nın ödemesinin zor olduğu kaydedildi.