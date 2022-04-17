İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı çıkışla ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, son olarak Kadıköy'de Göztepe'yi mağlup etti.
Fenerbahçe'den Tolisso bombası! Transfer...
Süper Lig'de son 9 karşılaşmasında 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Bayern Münih'de forma giyen Fransız yıldız Tolisso için girişimlere başladı. İşte transfere dair son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 10:13
Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için Alman basınından Tolisso iddiası gelmişti. Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin ismi yazılmıştı.
TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL...
Ancak Alman basınında yer alan fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin Tolisso'ya ilgisi devam ederken, transferin önünde dev bir engel var. Buna göre yıldız futbolcunun yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını, Kanarya'nın ödemesinin zor olduğu kaydedildi.