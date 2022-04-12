Fenerbahçe'den flaş hakem açıklaması!

Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig’de görev alan 13 hakemin görevine son verildiği o dönemde yaşananlarla alakalı dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 13:06