Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Derbi sonrası harekete geçildi! Miha Zajc'a yeni sözleşme
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde birçok isim dev derbide ön plana çıkarken, ilk golü atan Miha Zajc'ın ise performansının giderek artması sonucu yönetim harekete geçti. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek Slovak yıldıza, yeni bir mukavele teklifi yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Konyaspor'un Rize deplasmanında mağlup olmasıyla lig ikinciliği için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için ligin son haftalarında Konyaspor'la kıyasıya bir yarışa girecek.
Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş performansıyla dikkat çeken isimler oldu. Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun sözleşmesini yenilemek için girişimlere başladı.