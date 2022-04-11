FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya’dan Ivan Perisic bombası! Teklif…

Fenerbahçe transfer haberi | Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli takım, Inter'le sözleşmesi bitecek olan Ivan Perisic'i gündemine aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Hırvat yıldız, Fenerbahçe'nin teklifine geri dönüş yaptı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Bora Salgın / Dış Haberler)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022- 16:26