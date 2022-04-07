Geleceğin büyük yıldız adayı Arda Güler sahadayken Fenerbahçe rakip ağları tam 14 defa havalandırdı. Kanarya bu bölümde sadece 2 gol yedi. Arda'lı periyotta sarılacivertlilerin gol oranı 4.4 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Taraftarlar 17 yaşındaki Arda Güler'i ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı sahada görmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın genç futbolcuyu karşılaşma sonunda Aslan'ın yorulduğu anlara saklaması bekleniyor.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YETENEĞİ

Arda Güler'in şöhreti Türkiye'yi aştı. Fenerbahçe formasıyla attığı goller ve yaptığı asistler Almanların dikkatini çekti. Sport 1 kanalında 17 yaşındaki futbolcu için "Türkiye'nin en büyük yeteneği" ifadelerini kullanıldı. Arda'dan uzun uzun övgüyle bahsedildi.



ORTA ARAP İSMAİL GOL GENÇ ARDA

Fenerbahçe'nin idmanında geçmiş ve gelecek bir araya geldi. Sarı-lacivertilerin başarılı teknik direktörü İsmail Kartal, futbolculuk döneminde etkili bir sağ bekti. "Arap" lakabıyla bilinen Kartal antrenmanda kulübün geleceği Arda'ya geçmiş yıllardaki gibi nefis bir orta kesti. 17 yaşındaki süper solak da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kartal bu gol sonrası Arda'ya "Senin gibi orta açıyorum değil mi?" diyerek takıldı. Arda hocasını alkışladı.