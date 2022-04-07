TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Luis Suarez savaşı! Sezon sonunda...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için girişimlere başladığını duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Mert Kılıç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 12:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 12:23