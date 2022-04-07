Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına şimdiden başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Luis Suarez savaşı! Sezon sonunda...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İki ezeli rakibin, La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için girişimlere başladığını duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Yeni sezon öncesi kadrolarını büyük ölçüde yenilemesi beklenen iki kulüp, istedikleri katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.