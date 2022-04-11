Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Kanarya kaç ön eleme oynanacak?

Fenerbahçe haberi | Sarı lacivertli takım, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de ağırladı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti ve 2. sıraya yükseldi. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi hesapları başladı. Peki, Fenerbahçe ligi 2. bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022- 10:36