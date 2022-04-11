Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında, Ülker Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve dev derbiden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına! Kanarya kaç ön eleme oynanacak?
Fenerbahçe haberi | Sarı lacivertli takım, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de ağırladı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti ve 2. sıraya yükseldi. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi hesapları başladı. Peki, Fenerbahçe ligi 2. bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turdan katılacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022- 10:36
Sarı lacivertlilerde ilk golün sahibi Miha Zajc ile beraber Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, öne çıkan isimler oldu.
Öte yandan bu sonuçla Fenerbahçe, 6 yıl sonra Galatasaray'ı Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası, Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi.