Real Madrid'den 2007 yılında sol bek olarak Roberto Carlos'u transfer eden Fenerbahçe yine Real Madrid'in bir başka yıldızı Marcelo'ya göz dikti...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Marcelo harekatı! Gelecek hafta...
Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldız katmak istiyor. Sol bek bölgesinde eksiği bulunan sarı-lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Marcelo'yu listesine aldı. Kanarya, Brezilyalı yıldızın menajeriyle gelecek hafta bir araya gelecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızla geçtiğimiz günlerde temasa geçen Sarı-Lacivertliler İspanya'ya bir çıkarma yapacak. Başkan Ali Koç'un yönetici Selahattin Baki ile birlikte İspanya'ya giderek Marcelo ve menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Real Madrid'te süre bulamayan ve mukavelesi bitecek olan Marcelo'nun da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İspanyol medyası da F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı çok istediğini yazdı...