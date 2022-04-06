Bir yandan teknik adam için çalışma yapan bir yandan da fırsat transferleri için kolları sıvayan Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasını erken bitirmek istiyor. Görüşülen ve anlaşılan oyuncular için yeni gelecek teknik adama bir rapor vermeyi planlayan yönetim bu kez bir hata yapmak istemiyor. Bu nedenle Marcelo ile anlaşma sağlansa dahi resmi imzalar teknik direktörün vereceği onaya göre resmiyet kazanacak.