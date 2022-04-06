Kötü geçen sezonların ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gelecek yılları da düşünerek genç ve potansiyelli isimlerin peşine düştü. Midtjylland forması giyen 3 futbolcu Kanarya'nın hedefinde.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya 3 genç yetenek birden! Raphael Onyedika, Evander ve Junior Brumado...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip özellikle genç ve gelecek vadeden oyunculara yatırımını sürdürecek. Birçok futbolcu için temaslarını sürdüren yönetimin hedefinde 3 futbolcunun olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı-lacivertlilerin en çok üzerinde durduğu isim ön libero Raphael Onyedika. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Danimarka ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
Monaco ve PSV de Raphael'in peşinde. 1.84 boyundaki futbolcu hem güçlü hem de çok teknik. Kanarya bu ismi alarak gelecekte yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.