Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş, "Bu sene iki derbiyi de kazandık. Bireysel performanslardan ziyade takım olgusu var. İsmail Hoca geldiğinden bu yana birlik, beraberlik, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Ona teşekkür ediyorum. Takımımızı en üst seviyeye çekti. Çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki futbolcu, Marcao ile yaşadığı pozisyon hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklamalar yaptı.



Miha Zajc'ın röportajına katılan Mert Hakan Yandaş "Bu ara hep Zajc atıyor. Biz hiç atmıyoruz." dedi.



Derbi galibiyeti hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş "Bu sene iki derbiyi de kazandık. Bireysel performanslardan ziyade takım olgusu var. İsmail Hoca geldiğinden bu yana birlik, beraberlik, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Ona teşekkür ediyorum. Takımımızı en üst seviyeye çekti. Çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"Derbiye özel hazırlandı mı?" sorusunu yanıtlayan Mert Hakan Yandaş "Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyorum." dedi ve sözlerine devam etti.

Mert Hakan, Marcao ile yaşadığı tartışmayla ilgili de "O pozisyonda direkt ayağımı kırmaya yönelik hamle yaptı. Niyeti kötüydü.Kendimi tutmam gerekiyordu ama o an beyne oksijen gitmiyor." dedi.