Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taktik disipline bağlı kalarak, sonuna kadar sabırlı ve pas oyunumuzu oynadık. Maçı 11'e 11 bitirmek de hedefimizdi. Hafta başından bu yana kendi işimizi yapmak için hafta başından bugüne kadar buna odaklandık. Bütün planlarımız tuttu."

"Bugün burada bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyeti armağan ediyorum. Onlar bize, bu oyunculara güvensinler, biz de onları mahcup etmeyeceğiz."

"Sabırlı ve disiplinli oyun, galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın Barcelona maçı dahil 7-8 maçını analiz ettik. Çok fazla pozisyon vermedik. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel'e de önlem aldık."

"Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyorlar. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık"