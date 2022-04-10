Fenerbahçe'nin hücumda liderliğini İrfan Can Kahveci yapacak. Son Kayseri deplasmanında 1 gol+1 asist ile yıldızlaşan oyuncu, Galatasaray karşısında da hem pasları hem de uzaktan atacağı şutlarla gol arayacak. Kahveci ilk yarıdaki derbide Mesut Özil'e asist yapmıştı... Forvette yer alacak Serdar Dursun gol aramanın dışında top rakipteyken presiyle rakibi rahatsız edecek. Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Miha Zajc da rakip ceza sahasında ve önünde gol için fırsatı kollayacak.