Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'la karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Galatasaray maçında farkı ikiye çıkardı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 68. dakikasında Serdar Dursun farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 22:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022- 22:21
Sarı-lacivertliler 68. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın arka direğe çevirdiği top sonrası Serdar Dursun'la farkı ikiye çıkardı.
İşte o anlar: