Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci Galatasaray maçında cezalı duruma düştü!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci, maçın 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Milli futbolcu bu kartın ardından gelecek hafta Göztepe ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 22:03