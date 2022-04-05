Başkan Ali Koç'un 'Süper bir yıldız' transfer edeceği iddiası heyecan yarattı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Marcelo sesleri yükseliyor! Fenerbahçe'nin rakipleri...
Fenerbahçe yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Eksik bölgelere önemli yıldızları takviye etmek isteyen yönetimin gündemindeki en önemli isimlerden birisi Marcelo. İspanyol basını da geçtiğimiz günlerde teklifin yapıldığını doğrularken, Kanarya'nın transferdeki rakipleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40
İspanyol basını, F.Bahçe'nin Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'ya teklif yaptığını duyurmuştu...
Marca da Brezilyalı sol bekin Madrid'deki 15 buçuk yıllık kariyerini bu yaz sona erdirmesinin beklendiğini yazdı.