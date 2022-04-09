Fenerbahçe - Sopron Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Women Final (Fenerbahçe-Sopron)

Fenerbahçe - Sopron Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Women Final (Fenerbahçe-Sopron)

EuroLeague Women Final Four yarı final maçında temsilcimiz Fenerbahçe, USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 09:47