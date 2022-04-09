Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözü Luis Suarez'de! Transfer...

Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Luis Suarez için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Uruguaylı futbolcunun kulübü Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Alman basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Luis Suarez'in 2022 Katar'da kışın düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak için daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve transfere sıcak baktığı öğrenildi. İşte son detaylar...