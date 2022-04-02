Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan menajerlere servet!

Fenerbahçe'de başkan Ali koç göreve geldiği günden bu yana menajerlere harcadığı parayla dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde başkan Koç bu süreçte sadece menajerlere 250 milyon TL ödeme yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40