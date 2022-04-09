Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde Bülent Timurlenk çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş yorum! "Kader adamı..."
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Türk futbolunun 2 dev kulübü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde de usta yazar Bülent Timurlenk Sabah Gazetesi'nde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Timurlenk, "F.Bahçe için kader adamı, serbest vuruş, uzaktan şut ve kendisine özgü ortalarıyla İrfan Can… Crespo ve Mert Hakan'ın da belirleyici olacağı 90 dakikada Kerem oynarsa karşısındaki Osayi Samuel'in defans performansı elbette değerli olacak" dedi. İşte o sözler...
1- İki kulübün yüzyıllık rekabetinde puan tablosundaki yerlerinin önemi yok. Ancak her derbi öncesi, kendisi ve sonrasıyla bir romandır. Yarın 20.30'da Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. Maç öncesi iki tarafın da eksileri ve artıları var
2- F.Bahçe, maça sakat ve cezalı problemi olmadan çıkacak. G.Saray'a Kadıköy'de kaybettiği son iki derbide Gustavo'nun yokluğu mühimdi… Şimdi o pozisyonda Crespo var. Sol beke Ferdi'nin dönüşüyle birlikte Pereira döneminde 'üçlü mü oynar, dörtlü mü' gibi soruların öznesiydi. F.Bahçe'nin şimdi sahaya süreceği 11'i tahmin etmek zor değil. Altay'ın önünde Osayi, Serdar, Kim, Ferdi; orta sahada Crespo, Zajc, Mert Hakan üçlüsü, sağda İrfan, solda Rossi, en uçta Serdar.