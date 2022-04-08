TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, İngiltere'nin Everton takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun için devreye girdi. Milli oyuncuyu, Beşiktaş'ın da yeniden kadrosuna katmak istediği konuşuluyordu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 19:42 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 19:43