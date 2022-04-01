Öte yandan ilk onbirde son Konya maçına göre birkaç değişiklik olacak. Kadro dışı kalan Mesut'un yerine Pelkas formaya yakın. Sakatlığı yeni geçen Szalai'nin yerine ise sol bekte Novak'ın oynaması bekleniyor. Crespo ile Zajc yine orta sahayı organize edecekler.