Süper Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor... Deplasmanda yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, kazanması halinde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Süper Lig'de Kayserispor karşısında kritik virajda!
Süper Lig'de son dönemde çıkışan geçen Fenerbahçe, milli aranın ardından da bu başarılı formunu sürdürmek istiyor. Ligin 31. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertli ekipte, teknik direktör İsmail Kartal temkini elden bırakmıyor. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ın haberine göre; İsmail Kartal ve öğrencileri bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Takımda, Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması dışında moraller yüksek.
Milli futbolcuların büyük kısmı döndü. Ferdi Kadıoğlu iyileşti. İsmail Kartal'ın tek endişesi aradan önce yakalanan form ve ivmenin kaybedilmesi.