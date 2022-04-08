Fenerbahçe'ye Konan'dan kötü haber! Fransız devi...

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Fenerbahçe'de, ara transfer döneminde gündeme gelen Ghislain Konan ile anlaşma sağlanamamıştı. Fildişi Sahilli futbolcu sarı-lacivertlilere sezon sonuna kadar takımının yalnız bırakmadığını ifade etmişti. Fransız basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bu gelişme ile birlikte Fenerbahçe'nin ardından Fransız devi de harekete geçti. (FB spor haberleri)

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 11:44