Süper Lig'de son 7 haftada 6 galibiyet, 1 bereberlik alan Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları başladı.
Fenerbahçe'ye Konan'dan kötü haber! Fransız devi...
Süper Lig'de İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Fenerbahçe'de, ara transfer döneminde gündeme gelen Ghislain Konan ile anlaşma sağlanamamıştı. Fildişi Sahilli futbolcu sarı-lacivertlilere sezon sonuna kadar takımının yalnız bırakmadığını ifade etmişti. Fransız basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Bu gelişme ile birlikte Fenerbahçe'nin ardından Fransız devi de harekete geçti. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de son 7 haftada 6 galibiyet, 1 bereberlik alan Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları başladı.
Sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminde gündeme gelen Ghislain Konan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde sözleşmesinin sonuna kadar kulübünde kalmak istediği için takımdan ayrılmamamıştı.
Yeni sezon öncesi bonservisi elinde olacak olan Fildişi Sahilli futbolcu için Fransız basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre sarı-lacivertlilerin yanı sıra Fransız ekibi Marsilya'da devreye girdi.