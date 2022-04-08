Vitor Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı süre içerisinde idman kalitesinin zayıflığı ile ilgili yoğun eleştiriler almıştı. Pereira'nın, futbolculara yapılması gereken rutin performans testlerine inanmadığı ve laktat testi gibi uygulamalara karşı çıktığı belirtilmişti.