Fenerbahçe'den ayrılan ve Brezilya'nın Corinthians takımıyla anlaşan Vitor Pereira, Brezilya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının idman programları Corinthians'lı futbolcuları isyan ettirdi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Corinthians'lı futbolcuları isyan ettirdi! "İdmanları çok ağır"
Fenerbahçe ile sezon ortasında yolları ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'nın Corinthians takımıyla anlaşmaya varmıştı. Portekizli çalıştırıcı, Corinthians'ta aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yarattı. Buna rağmen Corinthians yönetimi, deneyimli teknik adamın arkasında dururken, futbolcular ise Pereira'nın getirdiği antrenman yükünden memnun değil. İşte flaş gelişmenin detayları...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Brezilya basınında yer alan haberde, bazı Corinthians oyuncularının, Vitor Pereira'nın getirdiği antrenman yükünden memnun olmadığı ifade edildi. Futbolcuların, antrenman temposunun Brezilya futbolu için fiziksel imkanların üzerinde olduğunu düşündükleri kaydedildi.
Pereira'nın idmanları sonrasında takımda birçok kas yaralanması ve sakatlık ortaya çıktığı da belirtildi. 53 yaşındaki antrenör, Corinthians'ın başında çıktığı 7 maçta, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.