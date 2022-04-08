Sarı-lacivertlilerde hedef bu sezon ligi ilk iki sıra içerisinde bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alabilmek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'de kritik görüşme! Ali Koç ve Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda arayışlarına hız verdi. Fenerbahçe'de adaylar arasında Löw, Jesus ve Bielsa isimleri öne çıkarken Portekiz basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör konusunda flaş gelişme... (FB spor haberleri)
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 12:21
Sarı-lacivertlilerde hedef bu sezon ligi ilk iki sıra içerisinde bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alabilmek.
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de ilk olarak yeni teknik direktör belirlenecek.
Bu doğrultuya göre hoca olarak Löw, Jesus ve Bielsa isimleri öne çıkarken Portekiz basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre flaş bir görüşme gerçekleşti.