Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik direktörü henüz netlik kazanmış değil. Camiada Joachim Löw sesleri yükselirken Alman hoca ile prensipte anlaşıldığı iddiası bir kez daha gündeme geldi. Yönetimin imza aşaması için Löw'den gelecek olan telefonu beklediği de kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Gelecek sezon takımı çalıştıracak yabancı hoca hala netleşmezken, Joachim Löw ile prensipte anlaşıldığı iddiası bir kez daha gündemde... Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Alman teknik direktörün, yıllık 5 milyon euro'yu kabul ettiği ancak başkan Ali Koç'tan biraz daha süre istediği bildirilildi. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimin, Löw'den gelecek telefonu beklediği, olumlu yanıt vermesi halinde hemen imzaların atılacağı bildirildi.

JESUS'A AL NASSR KANCASI

F.Bahçe'nin Löw ile birlikte en güçlü teknik direktör adayı Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'dan çılgın teklif... Portekiz'in Record gazetesi, 67 yaşındaki usta çalıştırıcıya Al Nassr'ın 10 milyon euro yıllık maaş önerdiğini yazdı. Jesus daha önce Suudi Ligi'nden Al Hilal'de görev yapmış ve Süper Kupa'yı kazanmıştı. Jesus'un teklifi değerlendirdiği ancak henüz imza atmadığı ifade edildi.