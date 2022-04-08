Almanya'nın en önemli spor kanallarından birisi olan Sport 1'de 17 yaşındaki futbolcu için "Türkiye'nin en büyük yeteneği" ifadelerini kullanıldı. Arda'dan uzun uzun övgüyle bahsedildi. Alman kanalında, Arda Güler için "Mesut Özil'in veliahtı olabilecek bir yetenek. Ancak o kendisine Alex de Souza'yı örnek aldı. Arda Güler sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig'i sarsmaya başladı" sözleri de dikkat çekti.