Arda Güler'in şöhreti Türkiye'yi aştı. Fenerbahçe formasıyla attığı goller ve yaptığı asistler Almanlar'ın dikkatini çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Almanlardan Arda Güler'e büyük övgü! "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisi"
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve bu sezon takımına skor katkısı da yapan Arda Güler, Alman basınının gündemine geldi. Almanlar genç oyuncu için "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Almanya'nın en önemli spor kanallarından birisi olan Sport 1'de 17 yaşındaki futbolcu için "Türkiye'nin en büyük yeteneği" ifadelerini kullanıldı. Arda'dan uzun uzun övgüyle bahsedildi. Alman kanalında, Arda Güler için "Mesut Özil'in veliahtı olabilecek bir yetenek. Ancak o kendisine Alex de Souza'yı örnek aldı. Arda Güler sıra dışı bir yetenek ve şimdiden Süper Lig'i sarsmaya başladı" sözleri de dikkat çekti.
Takvim'in derlediği habere göre; Geleceğin büyük yıldız adayı Arda Güler sahadayken Fenerbahçe rakip ağları tam 14 defa havalandırdı. Kanarya bu bölümde sadece 2 gol yedi. Arda'lı periyotta Sarı-Lacivertliler'in gol oranı 4.4 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.