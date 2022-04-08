Galatasaray'ı yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin derbi taktiği şekilleniyor. Hücum stratejisinde pazar günü ana rolün kanatlarda olması bekleniyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisi planı hazır! Böyle devirecek
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler derbiyi kazanıp taraftarını havaya sokmak isterken, ayrıca ligi de 2. bitirip Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almayı amaçlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da, Galatasaray'ı devirecek planı hazırladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Galatasaray'ı yenerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'nin derbi taktiği şekilleniyor. Hücum stratejisinde pazar günü ana rolün kanatlarda olması bekleniyor.
Rakibinin etkili savunmasını kenar organizasyonları ile aşmayı planlayan sarı- lacivertlilerde sağ ve sol açıkta oynayacak Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci'ye beklerde yer alacak Filip Novak ile Osayi Samuel destek verecek. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde bu ikili birer kanat oyuncusu gibi ileriye çıkacak. Rossi ve İrfan Can ile ikili kombinasyonlar yapıp, pozisyon üretmeye çalışacak.
ERKEN GOL KOLAYLAŞTIRIR
Fotomaç'ın haberine göre; Ceza sahasına yapılacak ortalarda top Serdar Dursun ile buluşturulmaya çalışacak. Mert Hakan Yandaş ile Miha Zajc da aralara girerek gol kovalayacak...