Fenerbhaçe Yüksek Divan Kurulu’nun Olağanüstü Başkanlık Divanı seçimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Fenerbahçe'de 9 Nisan cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu’nun Olağanüstü Başkanlık Divanı ve üyelerinin seçimi saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek. Bu seçim Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Sayın Yüksek Divan Kurulu Üyemiz,

Yüksek Divan Kurulu'nun Başkanlık Divanı ve üyelerinin seçimi 09 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde aşağıda yazılı gündeme göre ekseriyet aranmaksızın yapılacaktır.

Katılımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve Seçim Divan Kurulunun oluşturulması,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3. Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylarının konuşmaları,

4. Tüzüğümüzün 47. maddesine göre görev süreleri dolan ve önümüzdeki iki sene için Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Üyelerinin seçiminin yapılması,

5. Seçimi kazanan Başkan'ın konuşması,

6. Kapanış