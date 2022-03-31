PELKAS'A TARAFTAR MOTİVASYONU

Bir başka isim ise Dimitris Pelkas... İsmail Kartal potansiyeline çok inandığı Yunan yıldıza "Seviyeni 90 dakikaya yayman gerek. Bunu başardığın an çok daha büyük bir yıldız olacaksın. Fenerbahçe taraftarı seni çok seviyor. Performansın artarsa forma senin" dedi.