Fenerbahçe'de son 8 hafta gelecek adına birçok ismin kaderini etkileyecek. Bu listenin başında yabancı oyuncular yer alıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da 3 isme önemli mesaj!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Son 6 maçının 5'ini kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde teknik heyet, takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan 3 isme mesaj gönderdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Büyük beklenti olan ancak bunu karşılayamayan bazı isimlere, teknik heyet tarafından özel hedefler konuldu.
Bu hedefler söz konusu oyuncuların takımdaki geleceğinde direkt etkili olacak. Bu isimlerin başında Mergim Berisha geliyor...