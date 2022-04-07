FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Kim kararı! O rakama gönderilecek

Gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'de, gözler takımdan ayrılacak yıldızlara da çevrildi. Sarı-lacivertliler yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak isterken; Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Pelkas ve Arda Güler gibi birçok isme teklifler olduğu öğrenildi. Yönetimin Güney Koreli yıldızın ayrılmasına izin vereceği kaydedilirken, bonservis bedeli ise belirlendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 06:49