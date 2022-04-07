Fenerbahçe'de Miha Zajc, Crespo, Arda Güler, Kim, Szalai ve Pelkas'a teklif geldiği ve Sarı-Lacivertli yönetimin de bu teklifleri tek tek değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Gelecek sezonun planlaması doğrultusunda yönetimin gelen tekliflerden sadece Kim'e izin vereceği belirlendi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de Kim kararı! O rakama gönderilecek
Gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'de, gözler takımdan ayrılacak yıldızlara da çevrildi. Sarı-lacivertliler yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak isterken; Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Pelkas ve Arda Güler gibi birçok isme teklifler olduğu öğrenildi. Yönetimin Güney Koreli yıldızın ayrılmasına izin vereceği kaydedilirken, bonservis bedeli ise belirlendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 06:49
23 MİLYON EURO'YU VEREN ALIR
Takvim'in haberine göre; Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan 23 milyon Euro'luk maddeyi işletecek olan Sarı- Lacivertli yönetimin Güney Koreli oyuncuyu bu rakamın altına satmayı düşünmediği belirlendi.
ARDA ANCAK İLERLEYEN YILLARDA
Fenerbahçe'nin gelecek sezon orta sahada Miha Zajc ve Crespo'ya ihtiyacı olduğu Arda'nın ise ancak ilerleyen yıllarda satışına izin verilebileceği bildirildi. Yönetim Szalai ve Pelkas'ı da kadroda tutmayı planlıyor.