Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımın Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bologna'nın Pelkas ısrarı sürüyor! Kanarya'nın istediği rakam...
Fenerbahçe transfer haberi | Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ayrılışı sonrası performansı yeniden yükselişe geçen Dimitrios Pelkas ile flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Yunan yıldızın İtalyan ekibi Bologna tarafından takip edildiği ve sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 10:08
Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı...