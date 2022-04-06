CEV Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Yarı final rövanş maçında temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.
31 Mart Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı VakıfBank, 3-1 kazanarak final için avantaj elde etmişti. Konuk takım, iki set kazanması halinde finale yükselen taraf olacak. Mücadele 3-1'lik Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlanırsa finale çıkan takımı Altın Set belirleyecek.
FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.