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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ve Ozan Tufan dönüyor! Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan iki yıldız oyuncu Mesut Özil ile Ozan Tufan için geri dönüş ümidi doğdu. İki oyuncunun teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir konuşma yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 06:40









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Disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan için dönüş ümidi doğdu. İki oyuncunun teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bu konuşmanın ardından iki oyuncunun yeniden takıma katılacağı iddiası yüksek sesle dillendiriliyor. Dönüşleri Galatasaray derbisinden sonra olacak.