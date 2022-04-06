FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi için pazarlık sürüyor! Kanarya'nın teklifi...

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve özellikle son dönemde çıkışa geçen Diego Rossi'nin geleceği merak konusu. Sarı lacivertli ekip, Uruguaylı futbolcunun kulübü Los Angeles ile pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Kanarya'nın yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 06:40