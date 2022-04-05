Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, her geçen gün Süper Lig'e daha fazla yaklaşıyor. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. Böylece Fenerbahçe ile Beşiktaş bir yıldız transferinde daha karşı karşıya gelmiş oldu. Fenerbahçe'nin Luis Suarez için ilk hamleyi yapan takımdı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Luis Suarez savaşı!
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ile vedaya hazırlanan Luis Suarez'e talip olmasının ardından Uruguaylı yıldıza Beşiktaş da kanca attı. İki kulüp de Suarez'in menajeri ile görüşüyor. Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya gelmiş durumda. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40
ATLETICO'YA VEDAYA HAZIRLANIYOR
Atletico Madrid'den ayrılacak olan Uruguaylı golcünün menajeri ile temasa geçilmiş imza parası dahi gündeme gelmişti. Ancak Suarez'in Beşiktaş'a da önerildiği ifade edildi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de gelen haberlere arasında.