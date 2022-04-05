Fenerbahçe'nin yıldızlarına her geçen gün daha fazla talip gelmeye başladı. Pazar günü Kadıköy'e Galatasaray ile oynanacak derbi maçta Tottenham, Napoli ve Lazio kulüplerinin temsilci göndereceği öğrenildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'nın 3 devi Kanarya'nın yıldızları için geliyor!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi Fenerbahçe'nin bazı yıldızları için vitrin görevi görevecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde 3 dev kulübün Kim, Crespo ve Zajc için geleceği öğrenildi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40
Derbi maçı izlemeye gelecek kulüp sayısının da daha artmasının söz konusu olduğu da ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; izlenecek Fenerbahçeli oyuncuların ise Kim Min Jae, Miguel Crespo ve Miha Zajc olduğu öğrenildi.