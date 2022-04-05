FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Avrupa'nın 3 devi Kanarya'nın yıldızları için geliyor!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi Fenerbahçe'nin bazı yıldızları için vitrin görevi görevecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde 3 dev kulübün Kim, Crespo ve Zajc için geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40