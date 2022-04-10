Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra İrfan Can Kahveci ve Fernando Muslera forma değiştirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Dev derbide kazanan 2-0'lık skorla sarı lacivertliler oldu. Maçın ardından flaş bir görüntü ekranlara geldi. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte İrfan Can Kahveci ve Fernando Muslera forma değiştirdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 22:49