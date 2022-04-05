FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Zajc ve Crespo...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Orta saha bölgesinde elinde çok sayıda oyuncu bulunan ancak bir türlü istenilen performansı elde edemeyen Fenerbahçe'de Zajc ve Crespo sevinci yaşanıyor. Sezona iyi başlayamayan iki futbolcu sarı-lacivertli ekibin oynadığı son karşılaşmalarda takımın en iyileri arasında yer aldı. Ligin ilk yarısında forma şansı bulmakta zorluk yaşayan ikili Kanarya'nın beklediği bonservis ücretini katladı. Son haftalarda futbolunda gözle görülür bir iyileşme olan Fenerbahçe, sezon başından beri problem yaşadığı bazı mevkilerdeki sorunları da çözmeye başladı. Öte yandan iki futbolcunun istatistikleri de dikkat çekti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 12:34