FENERBAHÇE HABERLERİ - Özil'e sert eleştiri! "Eski Mesut hayal"

Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşayan Mesut Özil'i Alman hoca Friedhelm Funkel değerlendirdi. Funkel, " Mesut, Arsenal'de son 2 yıldır zaten bir şey göstermedi. Almanya ile son Dünya Kupası'nda da aynı şekilde. Özil, Avrupa'da başka bir ligde futbol oynamaya devam etmek yerine Fenerbahçe'ye giderek kolay yolu seçti." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40