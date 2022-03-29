FENERBAHÇE HABERLERİ - Özil'e sert eleştiri! "Eski Mesut hayal"
Fenerbahçe'de sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşayan Mesut Özil'i Alman hoca Friedhelm Funkel değerlendirdi. Funkel, " Mesut, Arsenal'de son 2 yıldır zaten bir şey göstermedi. Almanya ile son Dünya Kupası'nda da aynı şekilde. Özil, Avrupa'da başka bir ligde futbol oynamaya devam etmek yerine Fenerbahçe'ye giderek kolay yolu seçti." dedi.
Almanların tecrübeli teknik direktörlerinden Friedhelm Funkel, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasını değerlendirdi. Sport1'e konuşan Fotomaç'ın derlediği habere göre Funkel, bu durumun üzücü olduğunu belirtirken, Özil'in kariyerinin sonunda eski günlerine dönüp dönemeyeceği sorusuna ise "Hayır diyorum" yanıtını verdi. İşte Funkel'in o ifadeleri: "Bu durum (performans düşüşü ve kadro dışı kalması) sadece Fenerbahçe'de yaşanmadı. Mesut, Arsenal'de son 2 yıldır zaten bir şey göstermedi. Almanya ile son Dünya Kupası'nda da aynı şekilde. Özil, Avrupa'da başka bir ligde futbol oynamaya devam etmek yerine Fenerbahçe'ye giderek kolay yolu seçti." 68 yaşındaki Funkel; Köln, Frankfurt, 1860 gibi takımları çalıştırdı.