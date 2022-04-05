Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman; pas organizasyonlarıyla devam edip, şut çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe'de gözler Galatasaray derbisinde
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 16:41
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.