Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçının biletleri, yarın satışa çıkarılacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre yarın saat 13.00'ten itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacak biletleri; 7 Nisan Perşembe günü ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek.
Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak biletlerin fiyatları şu şekilde:
Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira
Maraton Alt E Blok 600 lira
Fenerium Alt E Blok 660 lira