Fenerbahçe'de rota Jorge Jesus'a çevrildi! Joachim Löw...
Fenerbahçe'de gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gündemin ilk sırasında Joachim Löw olurken Alman hocanın Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü için görüşmelerde olmasının ardından rota Jorge Jesus'a çevrildi. İşte son detaylar...
Kanarya'dagelecek sezonun hocası hâlâ netleşmezken, Alman basını, Joachim Löw'ün Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü için görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle Franco Foda ile yolları ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, en ciddi adayın Löw olduğu ifade edildi. 62 yaşındaki Löw'ün Fenerbahçe ile henüz resmi bir imza atmadığı kaydedildi. Öte yandan Löw'den hâlâ kesin yanıt alamayan Ali Koç'un nisan ayında Jorge Jesus ile de bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Portekizli hoca boşta