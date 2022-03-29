Fenerbahçe'de rota Jorge Jesus'a çevrildi! Joachim Löw...

Fenerbahçe'de gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gündemin ilk sırasında Joachim Löw olurken Alman hocanın Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğü için görüşmelerde olmasının ardından rota Jorge Jesus'a çevrildi. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40