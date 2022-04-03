Süper Lig'de ilk 30 haftanın sonuna gelinirken topladığı 53 puanla zirvenin 17 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombayı patlatıyor! Marcelo...
Fenerbahçe haberi | Süper Lig'de son zamanlarda formunu yükselten sarı-lacivertli takımda gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, Real Madrid'den Marcelo'yu yeniden gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok isimle temaslarını sürdürürken, eksik görülen mevkiler için de bazı isimler gündemde...
Fotomac.com.tr'den Berker İşleyen'in haberine göre; yeni sezonda şampiyonluk hasretini mutlak dindirmek isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı bir açıklamada savunmaya takviyeler yapılacağının sinyallerini verirken, İspanya'dan bu sözleri destekler nitelikte bir haber geldi.