Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla galip geldi. Maç sonrası sarı lacivertlilerin 4. golünü atan Arda Güler'e, özel bir tebrik geldi. Kulübün efsanesi Alex de Souza, sosyal medya hesabından Arda Güler'e tebrik mesajı attı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta oyuna 68'de dahil olan Arda Güler 90'da takımının son golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı her zaman idolü olarak gördüğünü söyleyen genç oyuncu Arda Güler'e bugün Brezilya'dan tebrik mesajı geldi.



Alex Twitter adresinden "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diyerek genç oyuncuyu kutladı. "Golaço" kelimesi ise harika gol anlamında kullanılıyor. Arda Güler'de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek cevap verdi.



