Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbi maçının hazırlıklarına başladı. Sar lacivertlilerde, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçında 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamlanırken, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.