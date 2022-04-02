Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Arda Güler maç sonunda konuştu. Güler, "Mert Hakan abi bana hep iyi davranıyor. Burada da bana pası attı. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Videolar izliyorum maçlardan önce nasıl goller atabilirim diye." dedi.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Arda Güler maç sonunda konuştu.



İŞTE GÜLER'İN SÖZLERİ:



Mert Hakan abi bana hep iyi davranıyor. Burada da bana pası attı. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Videolar izliyorum maçlardan önce nasıl goller atabilirim diye.

Özgüven, kaygı ve stresle alakalı bize alt yapıda dersler veriyorlardı. Onları sahada uyguladığım için mutluyum. Yasin hocam da maçtan önce kaleci ile ilgili beni uyardı. Golümü attığım için mutluyum.