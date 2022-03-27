Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları! Attila Szalai detayı

Süper Lig'de 31. hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 14:21